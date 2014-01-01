Врачи
Кныш Сергей Васильевич
Кныш Сергей Васильевич
Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Лечебное дело, ГБОУ ВПО «ТГМУ» Минздрава РФ, Владивосток, 2014 г.
Интернатура «Терапия», ФГБОУ ВО «ТГМУ России», Владивосток, 2016 г.
Профессиональная переподготовка «Аллергология и иммунология», ФГБОУ ВО «ТГМУ Минздрава России», Владивосток, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Аллергология и клиническая иммунология (иммунодиагностика, иммунопрофилактика и иммунотерапия)", ФГБОУ ВО «ТГМУ России», Владивосток, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России, 2017 г. – по настоящее время
Врач иммунолог-аллеголог, ООО «ТАФИ Диагностика», 2014 – 2017 г.
Врач иммунолог-аллерголог, ООО «Профессорская клиника Юцковских», по настоящее время.
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
