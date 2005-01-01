Князева Эльвира Борисовна

2009г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" МЗ Хабаровского края

2011г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", ГБОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет"

2012г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"