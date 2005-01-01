Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Князева Эльвира Борисовна
8.4
8
Князева Эльвира Борисовна
Стоматолог
,
Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2005г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Стоматология"
2006г - Интернатура по специальности "Стоматология" с выдачей сертификата специалиста на базе Владивостокского государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
2009г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" МЗ Хабаровского края
2011г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", ГБОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет"
2012г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
2014г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология хирургическая", ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2015г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
2015г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая", ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2018г - Присвоение высшей квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
2019г - Профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ООО ДПО "Университет профессиональных стандартов"
2019г - Сертификат по организации здравоохранения и общественному здоровью
2020г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология хирургическая", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2020г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая", ООО ДПО "Университет профессиональных стандартов"
До 2025г - Сертификат по специальности "Стоматология терапевтическая" 1177242485062
До 2025г - Сертификат по специальности "Стоматология хирургическая" № 0125270001300
До 2024г - Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" № 1177242524472
Еще 11
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
740 р
8 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бабенко
Юлия Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
7.4
5
Записаться
Петрук
Иван Викторович
Пластический хирург
,
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
8.4
9
Записаться
Егоров
Константин Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...