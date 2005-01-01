  1. Главная
Князева Эльвира Борисовна
8.4
8

Князева Эльвира Борисовна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • 2005г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Стоматология"
  • 2006г - Интернатура по специальности "Стоматология" с выдачей сертификата специалиста на базе Владивостокского государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2009г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" МЗ Хабаровского края
  • 2011г - Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", ГБОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет"
  • 2012г - Присвоение второй квалификационной категории по специальности "Стоматология терапевтическая"
Еще 11
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
740 р
8 отзывов

