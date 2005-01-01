  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Клюкин Геннадий Товьевич
Клюкин Геннадий Товьевич
6.0
0

Клюкин Геннадий Товьевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2005 г.
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи