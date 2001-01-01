Врачи
Ключенко Мария Сергеевна
7.5
5
Ключенко Мария Сергеевна
Педиатр
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2001 г. окончания
Ординатура на кафедре педиатрии ФПК, 2001 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
СЦ «Педиатрия», 2009 г.
СЦ «Педиатрия», 2014 г.
ПП «Общественное здоровье и организация здравоохранения», 2016 г.
ПК «Педиатрия», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Кафедра педиатрии ВГМУ, 2004 - 2006 гг.
Врач-педиатр, ДК "Алёнка", 2009 - 2018 гг.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов
