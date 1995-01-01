  1. Главная
Клушина Ольга Анатольевна
5.1
6

Клушина Ольга Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1969 - 1975 гг.
  • Клиническая интернатура на базе городской клинической больницы, 1975 - 1976 гг.
  • Клиническая ординатура по оториноларингологии, ВГМИ, 1980 - 1982 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс клинической сурдологии и протезирования, клиника профессора Таваркеладзе Г.О, г.Москва, 1994 - 1995 гг.
  • Курс сурдологии и протезирования, г. Загреб, Хорватия, 1995 г.
  • Курс низкочастотной ультразвуковой терапии в ЛОР практике, Омская медицинская академия, 2000, 2002 гг.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных мероприятий по оториноларингологии и ринологии
  • Член Российской ассоциации врачей-отоларингологов
Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, Краевая клиническая больница г. Владивостока, 1982 - 1992 гг.
  • Врач-оториноларинголог, Краевой центр слуха и речи, 1992 - 1998 гг.
  • Врач-оториноларинголог, ККЦОМД, 1999 - 2004 гг.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
