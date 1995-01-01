Клушина Ольга Анатольевна
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Осуществляет амбулаторный и стационарный прием. Выполняет все диагностические манипуляции: эндоскопическое обследование, УЗИ ППН, тимпанометрия. Проводит лечение с помощью ультразвукового аппарата Тонзиллор (лечение миндалин, глотки, аденоидов). Свободно владеем Ямик методом, зондированием по Лиманскому, проводит пункции. Проводит оперативное лечение под местной и общей анестезией: вазотомия, полипотомия, лакунотомия, тонзиллэктомия, аденотомия, рассечение синехий, вскрытие верхнечелюстных пазух и т.д.
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
