Клоков Глеб Львович

Глеб Львович специализируется на массаже в комплексном лечении неврологических нарушений, заболеваний позвоночника, сколиоза, реабилитация после ОНМК, после перенесенных операций и травм, в т.ч. на позвоночнике.

А также проводит следующие виды массажа:

- медицинский точечный массаж;

- общий медицинский массаж при различных заболеваниях;

- антицеллюлитный (лимфодренажный) массаж;

- классический массаж всего тела;

- массаж отдельных зон: стоп, ног, рук, шеи и головы;

- спортивный массаж (восстановительный);

- миофасциальный массаж (по триггерным точкам).