Клоков Глеб Львович
Стаж 42 года
Глеб Львович специализируется на массаже в комплексном лечении неврологических нарушений, заболеваний позвоночника, сколиоза, реабилитация после ОНМК, после перенесенных операций и травм, в т.ч. на позвоночнике.
Глеб Львович специализируется на массаже в комплексном лечении неврологических нарушений, заболеваний позвоночника, сколиоза, реабилитация после ОНМК, после перенесенных операций и травм, в т.ч. на позвоночнике.
А также проводит следующие виды массажа:
- медицинский точечный массаж;
- общий медицинский массаж при различных заболеваниях;
- антицеллюлитный (лимфодренажный) массаж;
- классический массаж всего тела;
- массаж отдельных зон: стоп, ног, рук, шеи и головы;
- спортивный массаж (восстановительный);
- миофасциальный массаж (по триггерным точкам).
Глеб Львович специализируется на массаже в комплексном лечении неврологических нарушений, заболеваний позвоночника, сколиоза, реабилитация после ОНМК, после перенесенных операций и травм, в т.ч. на позвоночнике.
А также проводит следующие виды массажа:
- медицинский точечный массаж;
- общий медицинский массаж при различных заболеваниях;
- антицеллюлитный (лимфодренажный) массаж;
- классический массаж всего тела;
- массаж отдельных зон: стоп, ног, рук, шеи и головы;
- спортивный массаж (восстановительный);
- миофасциальный массаж (по триггерным точкам).
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Загрузка комментариев...