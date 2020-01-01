  1. Главная
Клоков Глеб Львович
6.0
0

Клоков Глеб Львович

Массажист
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
  • Коломенское медицинское училище. Квалификация фельдшера. г. Коломна, М.О., 1983 г.
  • Владивостокский государственный медицинский институт. Диплом "Лечебное дело", 1991 г.
  • ПАНО ДПО "Институт вертеброневрологии и мануальной медицины". Мануальная терапия, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов

