Клочкова Галина Федоровна
7.2
4

Клочкова Галина Федоровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Кемеровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
4 отзыва

