Клочкова Галина Федоровна
7.2
4
Клочкова Галина Федоровна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Кемеровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
