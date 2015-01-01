Врачи
Климов Владимир Сергеевич
7.2
7
Климов Владимир Сергеевич
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гематологиия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
7 отзывов
