Климов Сергей Васильевич
6.3
1
Климов Сергей Васильевич
Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв
