  3. Климов Максим Александрович
6.3
1

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
  • Интернатура по направлению «Онкология», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
1 отзыв

