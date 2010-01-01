Врачи
Климов Максим Александрович
6.3
1
Климов Максим Александрович
Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
Интернатура по направлению «Онкология», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология», 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
1 отзыв
