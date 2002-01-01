Клименков Александр Юрьевич
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Врач психиатр-нарколог, все виды наркологической помощи , реабилитация алко, наркозависимых, токсикоманов, игроманов.
Помощь родственникам зависимых (работа с созависимыми). Групповая и индивидуальная психотерапия.
Практикует гештальт-подход в психологическом консультировании.
Адреса и стоимость приёма
Доступен вызов на дом
ул. Есенина, 18
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Нарколог
По запросу
ул. Успенского, 72
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
