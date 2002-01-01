  1. Главная
Клименков Александр Юрьевич
6.0
0

Клименков Александр Юрьевич

Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, Благовещенск, 1996 - 2002 гг.
  • Интернатура по психиатрии-наркологии, АГМА, 2002 - 2003 гг.
  • Санкт-Петербургский институт гештальта, 2009 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации " Подростковая наркология", 2005 г.
  • Повышение квалификации " Избранные вопросы наркологии", 2009, 2014 гг.
  • Стажировка в реб. центре Сталева-Воля, Польша.
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач психиатр-нарколог, Амурский Областной наркологический диспансер, 2002 - 2004 гг.
  • Врач психиатр-нарколог, ГБУЗ Краевой наркологический диспансер, с 2005 г. по настоящее время
  • Директор, Наркологический реабилитационный центр "Ковчег", c 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Ковчег
Доступен вызов на дом
ул. Есенина, 18
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Нарколог
По запросу
Краевой наркологический диспансер
ул. Успенского, 72
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

