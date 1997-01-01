Клименко Зинаида Сергеевна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач офтальмолог высшей категории, офтальмохирург. Проводит операции по коррекции зрения на установке «Профиль-500», ведет консультативные приемы взрослых и детей, в том числе осмотр глазного дна и сетчатки для беременных.
Адреса и стоимость приёма
ул. Карбышева, 46В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
