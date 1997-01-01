Клименко Зинаида Сергеевна

Специализация по офтальмологии, г.Ростов-на-Дону, 1982 г.

Стажировка по теме "Новые виды антиглаукоматозных операций" на кафедре глазных болезней 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, 1986 г.

Повышение квалификации, офтальмология, врач-ординатор, ОЛИУВ, г. Москва, Ц 1987 г.