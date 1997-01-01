  1. Главная
Клименко Зинаида Сергеевна
Клименко Зинаида Сергеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
  • Интернатура по хирургии, Углегорская ЦРБ (глазное отделение), 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по офтальмологии, г.Ростов-на-Дону, 1982 г.
  • Стажировка по теме "Новые виды антиглаукоматозных операций" на кафедре глазных болезней 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, 1986 г.
  • Повышение квалификации, офтальмология, врач-ординатор, ОЛИУВ, г. Москва, Ц 1987 г.
Участие в ассоциациях
  • Семинар по особенностям профессионального подбора контактных линз плановой замены "ОМС Хайдрон груп" на базе ГУ НИИ Глазных болезней РАМН, 2005 г.
  • Участник XIII офтальмологического конгресса "Белые Ночи" - III конгресса Межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов, посвященного 110-летию Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 2007 г.
  • Участник заседания Российского глаукомного общества "Глаукома: теории, тенденции, технологии", 2010 г.
Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, Углегорская ЦРБ (глазное отделение), 1981 - 1983 гг.
  • Врач-офтальмолог, ККБ №1 г. Владивостока (глазное отделение), 1983 - 1987 гг.
  • Заведующая глазным отделением ККБ №1 г. Владивостока, 1988 - 2012 гг.
Адреса и стоимость приёма
Ост-Оптик К
ул. Карбышева, 46В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
