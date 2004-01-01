Врачи
Клименко Виктория Евгеньевна
6.0
0
Клименко Виктория Евгеньевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Ярослава
ул. Авроровская, 17
Роддом краевой клинической больницы №1
ул. Пологая, 21Б
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
