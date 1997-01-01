Врачи
Владивостока
Клименко Сергей Петрович
7.8
7
Клименко Сергей Петрович
Нейрохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Нейрохирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
7 отзывов
