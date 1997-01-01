  1. Главная
Клименко Сергей Петрович
7.8
7

Клименко Сергей Петрович

Нейрохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Нейрохирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

