Клименко Ирина Юрьевна
6.0
0

Клименко Ирина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • 1992г. - ВГМИ по специальности "Педиатрия"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
