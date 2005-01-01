  1. Главная
Клименко Александр Петрович
Клименко Александр Петрович

Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Детская хиpуpгия, Сертификационный цикл, 2010 г.
  • Эндоскопия, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
