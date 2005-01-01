Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Клименко Александр Петрович
6.0
0
Клименко Александр Петрович
Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Сертификационный цикл, 2010 г.
Эндоскопия, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ожерельев
Евгений Викторович
Флеболог
,
Хирург
,
Сердечно-сосудистый хирург
10
19
Записаться
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Козлова
Марина Витальевна
Хирург
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...