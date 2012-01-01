Врачи
Клерсфельд Лина Алексеевна
6.0
0
Клерсфельд Лина Алексеевна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2012 г.
Сертификат "Рефлексотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
