Кленова Елена Анатольевна
Кленова Елена Анатольевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специальность “Лечебное дело”, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПП по специальности «Ультразвуковая диагностика», г. Владивосток, 2003 г.
  • ПП по теме «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», г. Москва, 2005 г.
  • ПП по теме «Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы», г. Москва, 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
