Кленова Елена Анатольевна
6.0
0
Кленова Елена Анатольевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специальность “Лечебное дело”, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП по специальности «Ультразвуковая диагностика», г. Владивосток, 2003 г.
ПП по теме «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», г. Москва, 2005 г.
ПП по теме «Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы», г. Москва, 2007 г.
Сертификационный цикл «Ультразвуковая диагностика» ККБ№2 2008 г., 2013 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Загрузка комментариев...