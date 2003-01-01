Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Клементьева Екатерина Валерьевна
6.0
0
Клементьева Екатерина Валерьевна
Зубной врач
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВБМК, специальность "Стоматология", год 2003
ВБМК, Стоматология, Владивосток год 2008
ВБМК, Стоматология, Владивосток год 2016
Стоматология, Рязань, год 2020
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ФГОУ "Золотой берег" - стоматолог 2003-2005
ООО "ДентАрт" - зубной врач 2005-2016
ООО "Мила Дент" - зубной врач 2003 по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
5000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Красилов
Александр Анатольевич
Зубной врач
8.7
9
Записаться
Колесников
Кирилл Владимирович
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
6.9
3
Записаться
Холодцова
Елена Владимировна
Зубной врач
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...