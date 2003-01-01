  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Клементьева Екатерина Валерьевна
Клементьева Екатерина Валерьевна
6.0
0

Клементьева Екатерина Валерьевна

Зубной врач
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВБМК, специальность "Стоматология", год 2003
  • ВБМК, Стоматология, Владивосток год 2008
  • ВБМК, Стоматология, Владивосток год 2016
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ФГОУ "Золотой берег" - стоматолог 2003-2005
  • ООО "ДентАрт" - зубной врач 2005-2016
  • ООО "Мила Дент" - зубной врач 2003 по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
5000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи