Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Клеменчук Дарья Николаевна
6.6
2
Клеменчук Дарья Николаевна
Инфекционист
,
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2013 г. окончания
Интернатура по специальности "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2014 г.
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2016 г.
Первичная переподготовка по специальности "Косметология", СЗГМУ им И.И.Мечникова, 2016 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - инфекционист, КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 7 - с 2014г. по 2021г.
Центр лазерной косметологии ТИСС - с 2017г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Светланская, 51
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ключник
Сергей Борисович
Косметолог (дерматолог-косметолог)
6.0
0
Записаться
Геращенко
Наталья Александровна
Инфекционист
6.0
0
Записаться
Пономарева
Екатерина Андреевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...