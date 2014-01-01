  1. Главная
Клеменчук Дарья Николаевна
6.6
2

Клеменчук Дарья Николаевна

Инфекционист, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2013 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2014 г.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", ВГМУ
Опыт работы
  • Врач - инфекционист, КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 7 - с 2014г. по 2021г.
  • Центр лазерной косметологии ТИСС - с 2017г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Светланская, 51
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
