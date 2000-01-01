Кизей Ирина Николаевна
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Является сертифицированным тренером аппаратных методик в косметологии компании СпортМедИмпорт (ведущий лидер в продажах косметологического оборудования). Автор 48 печатных работ в ведущих российских и зарубежных журналах. Имеет рационализаторское предложение. Соавтор 6 научно-методических изданий. Докладчик 26 международных и межрегиональных конференций. Победитель конкурса молодого ученого на VII международном конгрессе по эстетической медицине им. Е. Лапутина
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматолог
2000 р
Трихолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
1500 р
Трихолог
2500 р
