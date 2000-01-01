  1. Главная
Кизей Ирина Николаевна
7.2
4

Кизей Ирина Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет,лечебное дело, 2004г
Курсы повышения квалификации
  • Г. Москва, 2020г., Пов квал. по специальности дерматовенерология 2019г. ПК по специальности косметология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-косметолог-дерматолог «Профессорская клиника Юцковских» Г. Владивосток 2005-2015г
  • Отделение врачебной косметологии Центра флебологии Г. Владивосток 2016г по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Отделение врачебной косметологии
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматолог
2000 р
Трихолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
1500 р
Трихолог
2500 р
4 отзыва

