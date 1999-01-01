  1. Главная
Кизей Екатерина Николаевна
7.2
4

Кизей Екатерина Николаевна

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
