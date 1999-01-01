Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кизей Екатерина Николаевна
7.2
4
Кизей Екатерина Николаевна
Акушер-гинеколог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Беликов
Владимир Александрович
Акушер-гинеколог
9.6
14
Записаться
Федченко
Вера Алексеевна
Остеопат
,
Акушер-гинеколог
9.3
11
Записаться
Будённый
Константин Сергеевич
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Гинеколог-онколог
10
19
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...