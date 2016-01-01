  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кияница Надежда Викторовна
Кияница Надежда Викторовна
5.7
3

Кияница Надежда Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи