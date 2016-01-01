Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кияница Надежда Викторовна
5.7
3
Кияница Надежда Викторовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бурмистрова
Тамара Федоровна
Окулист (офтальмолог)
5.7
1
Записаться
Доронина
Лилия Валерьевна
Окулист (офтальмолог)
,
УЗИ-специалист
6.3
1
Записаться
Посвалюк
Валерий Дмитриевич
Окулист (офтальмолог)
7.7
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...