Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Киваева Ирина Федоровна
6.2
1
Киваева Ирина Федоровна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Нагорнова
Юлия Валерьевна
Ревматолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Немченко
Анна Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Врач общей практики (семейный врач)
6.7
4
Записаться
Кочеткова
Юлия Андреевна
Пульмонолог
,
Терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...