Китаев Олег Николаевич
Китаев Олег Николаевич
Рентгенолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
