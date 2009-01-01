Врачи

Китаев Алексей Олегович
Китаев Алексей Олегович
Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2009 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, 2010 г.
Ординатура, ГОУ ВПО "ВГМУ", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-рентгенолог, ПККБ № 1, 2012 г. - по настоящее время
Врач-рентгенолог, ООО ФМВ, 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
