Китаев Алексей Олегович

Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2009 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, 2010 г.
  • Ординатура, ГОУ ВПО "ВГМУ", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, ПККБ № 1, 2012 г. - по настоящее время
  • Врач-рентгенолог, ООО ФМВ, 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
