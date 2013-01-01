  1. Главная
Кислухина Любовь Федоровна
6.0
0

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сурдология-отоларингология", 2013 г.
  • Сертификат "Сурдология-отоларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр реабилитации слуха
ул. Спортивная, 11
0 отзывов

