Кисель Лариса Ивановна
6.0
0

Кисель Лариса Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
