Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кисель Лариса Ивановна
6.0
0
Кисель Лариса Ивановна
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Аблаева
Татьяна Викторовна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Калиниченко
Александр Викторович
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Орлова
Валерия Константиновна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...