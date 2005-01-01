  1. Главная
Киселева Яна Борисовна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
