Киселева Людмила Григорьевна
6.0
0

Киселева Людмила Григорьевна

Психолог, Психотерапевт
Стаж 37 лет
Принимает детей
Врач:
Информация о враче
Образование

Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Психолог, Медицинский центр "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов

