Киселева Людмила Григорьевна
Стаж 37 лет
Принимает детей
Консультирует по широкому спектру вопросов: семейные, любовные, деловые отношения. Разбирает конфликты в отношениях: недопонимания, расставания. Оказывает психологическую помощь детям, подросткам, консультирует родителей по вопросам воспитания. Решает вопросы профессиональной сферы, карьеры и др.
Адреса и стоимость приёма
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
