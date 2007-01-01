Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Киселев Артем Юрьевич
10
24
Киселев Артем Юрьевич
Флеболог
,
Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Выполняет все виды оперативного лечения (склеротерапия под УЗИ-контролем, минифлебэктомия, кросэктомия и т.д.), лазерную коагуляцию варикозной болезни.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 год окончания
Клиническая ординатура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии Владивостокского государственного медицинского университета, 2007-2009 гг.
Аспирантура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии ВГМУ, окончил досрочно в связи с защитой кандидатской диссертации по специальности – хирургия, 2009-2011 гг
Курсы повышения квалификации
Проходил стажировку в Медицинском центре Самсунг (Samsung Medical Center) г. Сеул, Респ. Корея
Участие в ассоциациях
Является членом общества флебологов России
Опыт работы
Отделении гастрохирургии и общей хирургии ККБ№1, отделении экстренной хирургии ККБ№4, во время обучения
Стажировка по хирургии в Медицинском центре Самсунг ( Samsung Medical Center ) г. Сеул, Ю. Корея по приглашению руководителя центра (д.м.н., профессор John Chul Rhee ), 2008 г.
Заместитель директора на кафедре клинической хирургии ДВФУ, с 2012 г.
Является доцентом департамента клинической медицины Школы биомедицины ДВФУ
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
24 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Грошев
Никита Андреевич
Хирург
,
Эндоскопист
6.0
0
Записаться
Серебрякова
Елена Алексеевна
Дерматолог
,
Хирург
8.7
11
Записаться
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...