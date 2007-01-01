  1. Главная
Киселев Артем Юрьевич
Киселев Артем Юрьевич

Флеболог, Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007 год окончания
  • Клиническая ординатура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии Владивостокского государственного медицинского университета, 2007-2009 гг.
  • Аспирантура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии ВГМУ, окончил досрочно в связи с защитой кандидатской диссертации по специальности – хирургия, 2009-2011 гг
Курсы повышения квалификации
  • Проходил стажировку в Медицинском центре Самсунг (Samsung Medical Center) г. Сеул, Респ. Корея
Участие в ассоциациях
  • Является членом общества флебологов России
Опыт работы
  • Отделении гастрохирургии и общей хирургии ККБ№1, отделении экстренной хирургии ККБ№4, во время обучения
  • Стажировка по хирургии в Медицинском центре Самсунг ( Samsung Medical Center ) г. Сеул, Ю. Корея по приглашению руководителя центра (д.м.н., профессор John Chul Rhee ), 2008 г.
  • Заместитель директора на кафедре клинической хирургии ДВФУ, с 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
