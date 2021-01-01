Кирина Александра Дмитриевна

Принимает пациентов с 18 лет, для профилактики и лечения заболеваний:

• вирусные и бактериальные инфекции;

• простудные заболевания, включая ОРВИ, грипп, ангина, covid-19 и прочие.

• заболевания желудочно-кишечного тракта –язвы, гастриты, ГЭРБ, холецистит, панкреатит, заболевания печени.

• заболевания сердечно-сосудистой систем –гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца.

• заболевания позвоночника, костей и суставов.

• заболевания мочеполовой системы и почек – пиелонефриты, мочекаменное заболевание.

• заболевания крови - анемии

• плановый медицинский терапевтический осмотр

• получение заключения терапевта перед госпитализацией, оперативным лечением, посещением узких специалистов

• оформление санаторно-курортной карты

• получение справки в бассейн, справки о контактах