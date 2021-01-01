Кирина Александра Дмитриевна
Стаж не указан
Принимает пациентов с 18 лет, для профилактики и лечения заболеваний:
• вирусные и бактериальные инфекции;
• простудные заболевания, включая ОРВИ, грипп, ангина, covid-19 и прочие.
• заболевания желудочно-кишечного тракта –язвы, гастриты, ГЭРБ, холецистит, панкреатит, заболевания печени.
• заболевания сердечно-сосудистой систем –гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца.
• заболевания позвоночника, костей и суставов.
• заболевания мочеполовой системы и почек – пиелонефриты, мочекаменное заболевание.
• заболевания крови - анемии
• плановый медицинский терапевтический осмотр
• получение заключения терапевта перед госпитализацией, оперативным лечением, посещением узких специалистов
• оформление санаторно-курортной карты
• получение справки в бассейн, справки о контактах
Адреса и стоимость приёма
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
