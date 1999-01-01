  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кирилюк Светлана Валерьевна
Кирилюк Светлана Валерьевна
6.0
0

Кирилюк Светлана Валерьевна

Терапевт
Стаж 36 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1982-1988 гг.
  • Интернатура по терапии, ВГМИ, 1988-1989 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Профпатология", ВГМУ, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Клиническая фармакология в практике врача", ВГМИ, 1999 г.
  • Повышение квалификации "Избранным вопросам терапии", ВГМУ, 1999 г.
  • Повышение квалификации "Современным вопросам терапии", ВГМУ, 2004 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, поликлиника №9, 1990 г.
  • Врач-терапевт, Городская клиническая больница № 2, 1990-2016 гг.
  • Врач по профилактической медицине центра здоровья (терапевт), КГБУЗ ВКДЦ, с 2009 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи