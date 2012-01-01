Кирильченко Виктор Дмитриевич

  1. Главная
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
