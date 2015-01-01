  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кириченко Наталья Александровна
Кириченко Наталья Александровна
6.0
0

Кириченко Наталья Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи