Киняйкин Михаил Федорович
8.3
8

Пульмонолог
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1978 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
По запросу
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
4500 р
8 отзывов

