Киняйкин Михаил Федорович
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Доцент института терапии и инструментальной диагностики ТГМУ
Заведующий Краевым пульмонологическим центром КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Профессор РАЕН
Заведующий Краевым пульмонологическим центром КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Профессор РАЕН
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
4500 р
Загрузка комментариев...