Киндеева Виктория Олеговна
Киндеева Виктория Олеговна
Стоматолог
Информация о враче
Образование
ФБГОУ ВО ТГМУ, Стоматологический факультет, год окончания 2024
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ООО «Мила Дент» с 01.08.2024
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
