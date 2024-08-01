  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Киндеева Виктория Олеговна
Киндеева Виктория Олеговна
6.0
0

Киндеева Виктория Олеговна

Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ФБГОУ ВО ТГМУ, Стоматологический факультет, год окончания 2024
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ООО «Мила Дент» с 01.08.2024
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи