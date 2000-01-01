Врачи
Ким Полина Владимировна
Ким Полина Владимировна
Кардиолог
Информация о враче
Образование
2020г -Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
2022г - Ординатура по специальности "Терапия", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
Курсы повышения квалификации
2022г - Повышение квалификации по специальности «Функциональная диагностика»
2023г - Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
До 2027г - Первичная аккредитация по специальности "Терапия" № 2522 007488698
До 2028г - Первичная аккредитация по специальности "Кардиология" № 523 020397920
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
