  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ким Полина Владимировна
Ким Полина Владимировна
6.0
0

Ким Полина Владимировна

Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2020г -Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2022г - Ординатура по специальности "Терапия", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
Курсы повышения квалификации
  • 2022г - Повышение квалификации по специальности «Функциональная диагностика»
  • 2023г - Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
  • До 2027г - Первичная аккредитация по специальности "Терапия" № 2522 007488698
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи