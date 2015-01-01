Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ким Олеся Геннадьевна
6.0
0
Ким Олеся Геннадьевна
Физиотерапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1991 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Леонова
Алена Михайловна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Тарануха
Тамара Викторовна
Педиатр
,
Физиотерапевт
6.3
1
Записаться
Юрченко
Лариса Юрьевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...