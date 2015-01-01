  1. Главная
Ким Олеся Геннадьевна
6.0
0

Ким Олеся Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1991 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

