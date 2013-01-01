  1. Главная
Ким Марина Михайловна
6.0
0

Ким Марина Михайловна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский институт им. Абу-Али ибн Сино, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Мануальная терапия, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
