Ким Кира Александровна
6.0
0
Ким Кира Александровна
Хирург
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
