Ким Кира Александровна
6.0
0

Ким Кира Александровна

Хирург
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
