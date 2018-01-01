Врачи
Ким Ирина Станиславовна
6.0
0
Ким Ирина Станиславовна
Терапевт
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - 2018г.
Тихоокеанский государственный медицинский университет (терапия) - 2020г.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Терапевт
2600 р
