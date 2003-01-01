Ким Игорь Климентович

2002 г. - Владивостокский Государственный Медицинский Университет (ВГМУ), лечебный факультет.

2003 г. - госпитальная интернатура по неврологии на базе НО ГУЗ « Госпиталь ветеранов войн»;

2005 г. - клиническая ординатура по мануальной терапии на кафедре медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ;