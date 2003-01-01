Ким Игорь Климентович

  1. Главная
8.0
12

Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 21 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2002 г. - Владивостокский Государственный Медицинский Университет (ВГМУ), лечебный факультет.
  • 2003 г. - госпитальная интернатура по неврологии на базе НО ГУЗ « Госпиталь ветеранов войн»;
  • 2005 г. - клиническая ординатура по мануальной терапии на кафедре медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ;
Курсы повышения квалификации
  • 2000 г. - сертификационный цикл «Медицинский массаж»
  • 2007 г. - Микрокинезиотерапия - сертификация 1 уровня
  • 2011 г. - Микрокинезиотерапия - сертификация 2 уровня;
Участие в ассоциациях
  • член клуба ИНБИ. Даосское направление (Тайцзицуань стиль Чень, Багуа Джан, буддийский йога, даосская йога), 2012 г.
Опыт работы
  • 2000 г. - медицинское объединение ВГМУ, массажист
  • 2002 г. - врач-интерн, невролог ГУЗ «Госпиталь Ветеранов Войн»
  • 2003 г. - клинический ординатор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
12 отзывов

