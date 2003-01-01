Ким Игорь Климентович
Стаж 21 год
Принимает детей
Игорь Ким — врач остеопат, интегральный терапевт, человек-практик. Основатель клиники «Альтер Натива». Философия доктора Кима — «Видеть, слышать, понимать, использовать все свои знания и умения на данный момент».
Дополнительная информация:
2005 - 2011г. - Джунь Юань Цигун (1,2,3 ступени)
2008 – 2009г. - Рейки (1, 2 ступени)
2010 - 2012г. - Тайцзицуань стиль Ян, цигун-терапия.
2012г. – Международный клуб этнических практик ИНБИ. Интегральное и Даосское направления.
Адреса и стоимость приёма
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
