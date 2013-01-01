  1. Главная
Ким Эльвира Юрьевна
6.3
1

Ким Эльвира Юрьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный Государственный Медицинский университет, г. Хабаровск
Курсы повышения квалификации
  • 4 обучающих курса продолжительностью 128ч в Школе ортодонтии Ormco, “Брекет система Damon-первые шаги к успешному лечению. Диагностика, планирование, выбор прописи, позиционирование”. “Этапы лечения системой Damon:от первой дуги до завершения”. ” Грамотное применение системы Damon в ортодонтической практике: от понимания принципов работы до завершающих этапов лечения”. Современные технологии в ортодонтии: использование Damon системы, ортодонтических микроимплантов и эластопозиционеров “Корректор” при лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями всех возрастных групп”, “окклюзия”, “Современная техника прямой дуги. “Непрямая фиксация брекетов”. Конгресс IAPD 2013г,в Сеуле, рес.Корея.
Участие в ассоциациях
  • СТаР – Стоматологическая ассоциация России
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Ортодент-Р
ул. Новоивановская, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
1 отзыв

