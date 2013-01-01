Ким Эльвира Юрьевна

Еще обучаясь в университете, я твердо решила стать ортодонтом, т.к. среди стоматологических специальностей ортодонтия – самая сложная и интересная. Я убеждена, что о хорошем состоянии зубов и прикуса необходимо заботиться с младенчества. Детская стоматология для меня интересна, поэтому работаю с маленькими пациентами и их родителями в направлении создания у них осознанной необходимости профилактики зубочелюстных аномалий, а не только занимаюсь их лечением. Врач учится всю жизнь, поэтому я постоянно корректирую свои знания и умения в соответствии с новыми материалами и методами. Получаю огромное удовольствие от общения со своими пациентами, как детьми, так и взрослыми