Ким Эльвира Николаевна
7.1
7
Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2008 г.
Тематическое усовершенствование "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
7 отзывов
Все врачи
