Ким Эльвира Николаевна
7.1
7

Дерматовенеролог

Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2008 г.
  • Тематическое усовершенствование "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
7 отзывов

