  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Килина Лариса Владимировна
Килина Лариса Владимировна
5.7
1

Килина Лариса Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи