Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Килина Лариса Владимировна
5.7
1
Килина Лариса Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дода
Татьяна Викторовна
Врач общей практики (семейный врач)
,
УЗИ-специалист
6.6
2
Записаться
Капацинская
Оксана Владимировна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
10
25
Записаться
Лаврова
Наталья Евгеньевна
УЗИ-специалист
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...