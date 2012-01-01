  1. Главная
Кезина Надежда Иннокентьевна
6.0
0

Кезина Надежда Иннокентьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 54 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский университет, Санитарно-гигиенический факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Клиническая лабораторная диагностика, Специализация, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
