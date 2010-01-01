  1. Главная
Казнадзей Антон Олегович
6.3
1

Казнадзей Антон Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
