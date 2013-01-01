  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Казимирчак Алла Игоревна
Казимирчак Алла Игоревна
5.8
3

Казимирчак Алла Игоревна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2013г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
  • 2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология). Ординатура
  • 2019г. Международная академия экспертизы и оценки (организация здравоохранения и общественное здоровье)
Курсы повышения квалификации
  • 2020г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология)
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи