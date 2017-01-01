Врачи
Казекина Виктория Александровна
6.4
3
Казекина Виктория Александровна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское медучилище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2017 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...